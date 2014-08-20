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20 августа 2014, 19:00

"Вконтакте" отобрала лучшие предложения по редизайну сайта

социальные сети связь Вконтакте

Фото: ИТАР-ТАСС

Социальная сеть "Вконтакте" подвела итоги конкурса на редизайн сайта, сообщается в группе VK Designers. Участники должны были создать обновленный интерфейс полной версии сайта.

Организаторы выбрали пять лучших проектов из 500 работ. Победитедлями стали Павел Шумаков, Павел Князев, Денис Прокопов, Илья Гришин и Богдан Кононец.

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Все они получат топовую модель MacBook Pro и смогут поехать в Сан-Франциско на крупнейшую конференцию UX Week 2014.
Лучшие проекты выбирали по трем критериям: соответствие поставленной задаче, степень проработки деталей и перспективность работы с точки зрения дальнейшей интеграции в соцсети. Работы оценивали дизайнеры и разработчики социальной сети. Также организаторы отметили Артема Носенко, Павла Григорьева, Дениса Шарыпина и Евгения Зиновьева и подарили им iPad Air.

Фото: vk.com/vkdesigners

"В результате проведения конкурса мы получили много интересных идей и увидели много полезных решений, - отметили дизайнеры соцсети. - С некоторыми из победителей мы с интересом продолжим работу над совершенствованием ВКонтакте".

Фото: vk.com/vkdesigners

Конкурс проходил с 11 июля по 1 августа. Лучшие работы будут публиковаться в группе VK Designers.

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