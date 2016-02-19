Соцсети часто используют для связи с клиентами по бизнесу

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Минтруд отказался запрещать использование социальных сетей на работе. В ведомстве заявили, что этот вопрос должен регулироваться коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня". Ранее с предложением запретить пользоваться соцсетями в рабочее время выступила Общественная палата.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", что во многих компаниях соцсети используют для связи с клиентами и партнерами.

"Есть компании, которые запрещают пользоваться соцсетями на работе, причем уже три–четыре года. Несколько лет назад мы проводили исследование, и каждая третья компания отвечала, что у нее соцсети закрыты для работников. Сейчас эта цифра чуть поменьше. Многие ведут бизнес в соцсетях", – сказала она.

Эксперт отметила, что соцсети закрыты практически во всех банках и государственных структурах, а в сфере искусства – это обычные инструменты для общения с клиентами и партнерами.

Как пишут "Известия", в Общественной палате предлагали прописать в Трудовом кодексе требования по соблюдению трудовой дисциплины и запретить вести личную переписку в рабочее время.

Правительство рассмотрит законопроект о запрете соцсетей на работе

Ранее m24.ru сообщало, что мобильными мессенджерами пользуются около 60 миллионов россиян. Самым популярным среди них оказался Viber, второе место занимает WhatsApp. Напомним, в январе стало известно, что мессенджер больше не будет взимать плату с пользователей.