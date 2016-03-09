На соцкарты москвича нанесли шрифт Брайля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для незрячих и слабовидящих людей на социальные карты москвича нанесли название шрифтом Брайля. С марта такие карты выдают инвалидам первой и второй групп, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для людей, имеющих проблемы со зрением, бывает довольно сложно найти карту в кошельке. Поэтому было принято решение по обновлению лицевой стороны карты – нанесение рельефно-точечным шрифтом название "СКМ", – рассказал директор департамента карточных продуктов ГУП "Московский социальный регистр" Федор Князев.

С 1 января прошлого года по 1 марта этого выпустили более 930 тысяч социальных карт москвича. Свыше 155 тысяч из них – для инвалидов первой и второй групп. В среднем в месяц для них выпускают около 10 тысяч карт. Современные соцкарты поддерживают бесконтактную технологию оплаты MasterCard. А любая операция на сумму более тысячи рублей подтверждается ПИН-кодом.

Сейчас в Москве около 5,5 миллиона держателей социальных карт всех типов. Из них владельцами соцкарты москвича является более 3,6 миллиона человек.

Соцкарта москвича дает право на льготный проезд в общественном транспорте, позволяет безопасно и удобно получать пенсию, субсидии, пособия, городские социальные выплаты. Ею можно оплачивать услуги ЖКХ, налоги, рассчитываться за товары в магазинах. С помощью карты в инфомате поликлиники записываются к врачу. Скидки по соцкарте москвича дают более трех тысяч предприятий.