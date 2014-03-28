Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2014, 12:17

Спорт

Мировой тур по сноуборду и фристайлу стартовал на Воробьевых горах

В Москве начался мировой тур по сноуборду и фристайлу

В Москве стартовал мировой тур по сноуборду и фристайлу "Гран-при де Руси". В этом году он проходит на Воробьевых горах, сообщил телеканал "Москва 24".

Для проведения состязаний и сооружения трассы строителям пришлось использовать 10 тысяч кубометров натурального снега. Его свозили со всех концов столицы.

Ряд металлоконструкций для постройки площадки и трамплина строителям пришлось заказывать в Сочи.

"Гран-при де Руси" имеет четырехзвездочный статус - соревнования по сноубордингу оцениваются по пятизвездочной системе. Почетным гостем турнира станет серебряный призер Олимпиады в Сочи сноубордист Николай Олюнин.

В перерывах между выступлениями спортсменов, болельщиков будут развлекать мотофристайлисты - площадка для них оборудована прямо перед зрительской зоной.

Напомним, в прошлом году "Гран-при де Руси" состоялось на ВВЦ.

сноуборд фристайл гран-при де Руси

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика