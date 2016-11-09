Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Снежный апокалипсис" не повлияет на работу воздушных гаваней, передает Агентство "Москва". Об этом сообщили представители столичных аэропортов.

В Шереметьево, Внуково и Домодедово рассказали, что все необходимые противообледенительные реагенты зарезервированы в достаточном количестве. Тоже самое касается и средств для уборки взлетно-посадочных полос.