Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября 2016, 11:12

Город

"Снежный апокалипсис" не повлияет на работу воздушных гаваней

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

"Снежный апокалипсис" не повлияет на работу воздушных гаваней, передает Агентство "Москва". Об этом сообщили представители столичных аэропортов.

В Шереметьево, Внуково и Домодедово рассказали, что все необходимые противообледенительные реагенты зарезервированы в достаточном количестве. Тоже самое касается и средств для уборки взлетно-посадочных полос.

Ранее специалисты центра "Фобос" рассказали, что в четверг и пятницу москвичей ждет сильный снегопад. В эти дни выпадет минимум треть месячной нормы осадков.

снегопад работа аэропортов авиа и аэропорты задержка рейсов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика