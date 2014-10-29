В отделении полиции Протвино скончался задержанный

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В отделении полиции по городскому округу Протвино скончался 41-летний местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД России.

Мужчину задержали и доставили в полицию 28 октября в 18.10 в состоянии алкогольного опьянения. В ходе досмотра и составления протокола задержанный не жаловался на плохое самочувствие.

В 01.15 младший сержант во время осмотра камер обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни. Полицейские вызвали "скорую помощь" и оказали гражданину первую помощь. Однако прибывшие врачи констатировали смерть задержанного.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Напомним, что в ночь на 18 октября в одном из отделений столичной полиции скончался дебошир. По данным правоохранителей, 17 октября на остановке общественного транспорта на Дмитровском шоссе сотрудники ППС задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения.

Дебошир оказал сопротивление стражам порядка и повредил патрульную машину. Его доставили в отделение, но там задержанный поучаствовал себя плохо. Мужчине вызвали "скорую", но он скончался во время оказания ему первой помощи.