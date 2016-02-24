Задержан подозреваемый в краже крупной суммы денег из авто в центре столицы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Сотрудники столичной полиции задержали 22-летнего неработающего молодого человека, который подозревается в краже портфеля с двумя компьютерами и крупной суммой денег из автомобиля в центре столицы.

"Накануне в полицию обратился 25-летний молодой человек, который рассказал, что неизвестный на парковке возле одного из домов по Садовой-Спасской улице разбил стекло в его автомобиле Audi A8 и вытащил портфель, в котором находился MacBook, планшетный компьютер и 200 тысяч рублей", – цитирует Агентство "Москва" источник в правоохранительных органах. Общий ущерб составил около 275 тысяч рублей.

Пойманный молодой человек также подозревается в совершении аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело.