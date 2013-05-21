Форма поиска по сайту

21 мая 2013, 14:40

Происшествия

Авиадебошир Кабалов не признал вину в покушении на угон самолета

Авиадебоширу Сергею Кабалову предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение саратовскому предпринимателю Сергею Кабалову. Его обвиняют в покушении на угон воздушного судна и умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

Напомним, 11 января пьяный Кабалов утроил дебош на бору самолета А-320 авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, мужчина совершил действия, направленные на захват самолета в целях угона, однако преступный умысел не был доведен до конца - его агрессивные насильственные действия были пресечены членами экипажа воздушного судна. Кроме того, Кабалов нанес удары головой в лицо и живот бортпроводнику.

Сам авиадебошир не признал вину в покушении на угон самолета. От дачи показаний по второй статье он отказался. В рамках расследования будут проведены экспертные исследования с привлечением специалистов в области психологии и психиатрии.

следствие уголовные дела Сергей Кабалов авиадебоширы

