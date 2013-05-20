Лондон не рассматривает версию о причастности РФ к убийству Литвиненко

Александр Литвиненко. Фото: vesti.ru

Британское следствие по делу об убийстве Александра Литвиненко не рассматривает версию о причастности России к смерти экс-офицера ФСБ. Такое решение принял британский коронер сэр Роберт Оуэн.

Из документов, представленных пресс-службой коронера, следует, что свидетельства, касающиеся причастности российских властей к его гибели, не могут расцениваться, как "значимые" для расследования дела, сообщает РИА Новости.

Напомним, бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. Бывшего офицера ФСБ отравили радиоактивным полонием-210. По версии британской стороны, Литвиненко был отравлен российским предпринимателем, бывшим охранником Бориса Березовского, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Российская Генпрокуратура, в свою очередь, не исключает причастность к убийству Литвиненко лиц из его лондонского окружения.

Британская сторона долгое время добивалась от России экстрадиции Лугового. В декабре прошлого года о намерении вступить в судебный процесс в качестве заинтересованного лица заявил Следственный комитет России.