СКР назначил тысячу экспертиз по делу о крушении Boeing в Казани

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет назначил тысячу судебно-медицинских и геномных экспертиз по делу об авиакатастрофе в Казани.

Как сообщает пресс-служба ведомства, еще примерно тысячу экспертиз предстоит назначить. Кроме того, у 36 потерпевших изъяты образцы геномного материала.

В рамках расследования эксперты получили аудиопереговоры диспетчера с экипажем, запись с экранов мониторов диспетчеров и запись с камер слежения их работы.

В настоящее время до сих пор не окончен осмотр места происшествия. Следователи обнаружили двигатель Boeing и два бортовых самописца, от одного из которых остался только корпус.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing-737. Самолет, принадлежавший авиакомпании "Татарстан", при заходе на посадку пошел на второй круг, но упал и сразу загорелся. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.



Почему командир лайнера принял решение зайти на второй круг, станет известно после расшифровки бортовых самописцев.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров.

18 ноября авиакомпания "Татарстан" приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.