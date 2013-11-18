СК исключил погодные условия из списка версий крушения Boeing в Казани

В аэропорту Казани разбился пассажирский самолет из Москвы

Следователи Приволжского СК на транспорте исключили погодные условия из списка версий крушения Boeing в Казани, сообщает РИА Новости.

По словам начальника регионального следственного управления Александра Полтинина, основные версии - это ошибка в пилотировании и технический фактор, включая отказ техники.

Напомним, вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. Погибли все находившиеся на борту - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363.

В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.



Аэропорт Казани закрыт до 12.00, все рейсы перенаправляются Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.