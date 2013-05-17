Адвокат главы "Росбанка" пытался мне угрожать – Ковалев

Я гражданин и поэтому я принял такое решение - Ковалев

Композитор и певец Андрей Ковалев, пострадавший по делу председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, заявил в эфире "Москва FM", что адвокат банкира пытался ему угрожать.

"Адвокат гражданина Голубкова в присутствии следователя пытался мне угрожать", - сказал Ковалев.

Он признался, что неоднократно добровольно давал взятки. Решение обратиться в правоохранительные органы он принял после долгих раздумий, к которым его побудила чрезмерная настойчивость банкира.

"Беспрецедентный накал по получению оставшейся суммы, звонки каждую минуту со словами дайте, дайте… Эти люди обнаглели. Это жадность, если бы они дали мне какую-то возможность, чтобы все было поспокойнее, может быть все было бы по-другому, не исключаю", - отметил композитор.

Он также сообщил, что принял решение написать заявление в полицию, потому что это его гражданский долг. Хотя решение начать борьбу с коррупцией далось ему нелегко.

"Четкое ощущение того, что меня не оставят, и я гражданин и поэтому я принял такое решение… Всегда кто-то должен быть первым, набраться смелости и сделать то, что он, как гражданин, должен. Будем считать, что я такой первый", - заявил Ковалев.

Он рассказал, что вслед за ним обратиться в правоохранительные органы могут и его знакомые, которые также давали взятки руководству "Росбанка". Ковалев отметил, слаженную и квалифицированную работу полиции, а также выразил надежду, что акционеры банка будут ему благодарны.

"Это же французский банк, я думаю, что акционеры скажут мне спасибо за то, что я вскрыл это. Вы поверьте, что я не один", - сказал композитор.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело против председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова и вице-президента учреждения Тамары Поляницыной, задержанных в среду и подозреваемых в махинациях на пять миллионов рублей.