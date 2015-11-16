В Бельгии задержали предполагаемого участника парижских терактов

Фото: AP/ТАСС

Полиция Бельгии в понедельник задержала Абдеслама Салаха – предполагаемого участника терактов в Париже, передает ТАСС.

Салах был задержан живым у себя дома, в ходе операции полиция использовала слезоточивый газ. Позже прокуратура Бельгии опровергла информацию о задержании подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следствие установило спонсора терактов в Париже – им оказался бельгиец Абдельхамид Абаауд. По данным правоохранителей, террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы.

Абдельхамид Абаауд уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей: в январе его имя фигурировало среди организаторов нападений в Бельгии. Тогда его телефон запеленговали в Греции.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия.

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. В результате терактов, по последним данным, погибли 132 человека, почти 200 получили ранения. Среди погибших – гражданка России, у которой также есть французский паспорт.

Ответственность за атаки взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство". Президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил об установлении контроля над государственными границами.