С подсудимых по делу об аварии в метро хотят взыскать 3 млн рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Потерпевшая по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро заявила иск к подсудимым о взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщил Агентству "Москва" адвокат одного из фигурантов Валерия Башкатова Сергей Князькин.

"В Дорогомиловском суде Наталья Котенева - одна из потерпевших по делу (в аварии у нее погибла дочь) - заявила иск к четверым подсудимым на общую сумму в 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда", - сказал он.

По его словам, потерпевшая просит взыскать с Анатолия Круглова 1 миллион рублей, Юрия Гордова - 1 миллион рублей, и Алексея Трофимова и Валерия Башкатова - по 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Котенева и ее супруг подали иск в Мещанский суд о взыскании с Московского метрополитена 6 миллионов в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, авария на Арбатско-Покровской линии произошла 15 июля 2014 года. Между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" сошли с рельсов несколько головных вагонов и врезались в стену тоннеля. Погибли 24 человека, еще 271 получили травмы.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, двое работников метрополитена, мастер службы путей Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.

Кроме них обвиняемыми по делу об аварии в метро проходят директор по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов, а также заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов.