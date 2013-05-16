В отношении главы "Росбанка" возбудили уголовное дело

Против высших должностных лиц "Росбанка" возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело против председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова и вице-президента учреждения Тамары Поляницыной, задержанных в среду и подозреваемых в махинациях на пять миллионов рублей. Топ-менеджерам финансовой организации предстоит ответить перед законом по делу о коммерческом подкупе.

Накануне стало известно, что председатель правления банка требовал от коммерческой фирмы 1,5 миллиона долларов за пролонгацию кредитного договора и соглашение об уменьшении кредитной ставки. Деньги должен был получить вице-президент "Росбанка".

Предприниматель обратился в полицию. Во время передачи пяти миллионов рублей вице-президент банка была задержана. Позже на своем рабочем месте был задержан председатель правления.

Топ-менеджерам банка грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 60 миллионов долларов, сообщает телеканал "Москва 24".