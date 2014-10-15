Учредитель и гендиректор турфирмы "Южный Крест" попали под домашний арест

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Учредителя и генерального директора турфирмы "Южный Крест" поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следствия, оба подозреваемых знали об огромных долгах компании перед партнерами. Однако, не имея возможности погасить их, они все равно продолжали продавать путевки. В результате этого не менее 16 тысяч туристов не смогли выехать на отдых или вернуться на родину.
Сейчас гендиректор и учредитель "Южного Креста" находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 8 сентября один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга "Солвекс-Турне" приостановил свою деятельность. Через два дня закрылся еще один крупный игрок - туроператор "Южный Крест Трэвэл". В "Кресте" приостановку работы объяснили падением спроса на туристский продукт.
А 12 сентября Следственный комитет возбудил дела по статье "Мошенничество" в отношении сотрудников трех обанкротившихся туркомпаний: "Атлас Трэвел", "Солвекс-Турне" и "Южный Крест".
Проблемы с российскими туроператорамиПроблемы у российских туркомпаний начались в июле этого года. 16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной этого решения в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".
25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля санкт-петербургский оператор "Экспо-тур" сделал аналогичное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".
5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа обанкротился туроператор "Авиачартер-ДВ", 8 сентября 2014 года - петербургский туроператор "Солвекс-Турне", а 10 числа - "Южный Крест".
