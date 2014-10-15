Учредитель и гендиректор турфирмы "Южный Крест" попали под домашний арест

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Учредителя и генерального директора турфирмы "Южный Крест" поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, оба подозреваемых знали об огромных долгах компании перед партнерами. Однако, не имея возможности погасить их, они все равно продолжали продавать путевки. В результате этого не менее 16 тысяч туристов не смогли выехать на отдых или вернуться на родину.

Сейчас гендиректор и учредитель "Южного Креста" находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 сентября один из крупнейших туроператоров Санкт-Петербурга "Солвекс-Турне" приостановил свою деятельность. Через два дня закрылся еще один крупный игрок - туроператор "Южный Крест Трэвэл". В "Кресте" приостановку работы объяснили падением спроса на туристский продукт.

А 12 сентября Следственный комитет возбудил дела по статье "Мошенничество" в отношении сотрудников трех обанкротившихся туркомпаний: "Атлас Трэвел", "Солвекс-Турне" и "Южный Крест".