Девушка, которую выкинул из окна отчим, скончалась в больнице

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Девушка, которую отчим вытолкнул из окна 7 этажа, скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Ранее мужчину взяли под стражу в Москве, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по столице.

"11 июня 2015 года, не приходя в сознание, потерпевшая скончалась в больнице. В связи с этим планируется переквалификация действий обвиняемого по статье "Убийство", - отмечается в релизе.

Ранее СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Жестокое обращение с животными".

Напомним, Нагатинский районный суд на два месяца арестовал мужчину, который вытолкнул из окна 7 этажа 16-летнюю школьницу и ее собаку. Инцидент произошел 6 июля на юге столицы.

По версии следствия, 35-летний Ваграм Айвазян во время ссоры с девушкой толкнул ее в окно. Но это не остановило мужчину, затем он схватил собаку, принадлежавшую потерпевшей, и тоже выбросил животное в окно. Девушку с многочисленными травмами обнаружили прохожие.