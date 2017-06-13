Уголовное дело завели на предполагаемого виновника ДТП под Томском

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Полиция завела уголовное дело после опрокидывания автобуса в Томской области, где погиб ребенок и пострадал 21 человек, сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Томск – Парабель не справился с управлением. На него завели дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Подозреваемого допросили и отпустили под подписку о невыезде.