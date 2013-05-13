Суд отстранил от должности главу Щербинки Олега Жишко

Олег Жишко. Фото: www.sledcom.ru

Суд отстранил от должности главу городского округа Щербинка в городе Москве Олега Жишко, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него заведено уголовное дело.

По версии следствия, Жишко незаконно предоставил в аренду на 49 лет два земельных участка компании "Фундаменталика". Площадь каждого из участков составляла 4 тысячи квадратных метров. Затем он выдал разрешения на строительство там хозяйственных блоков гостиничного комплекса. После этого, как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, он выдал разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, признав находящиеся на данных участках хозяйственные бытовки объектами капитального строительства, хотя они не обладали признаками капитального строения и не могли быть введены в эксплуатацию.

В результате этих действий "Фундаменталика" получила право на регистрацию хозяйственных бытовок в собственность, а это давало ей возможность на приобретение прав на арендованные земельные участки.

В связи с этим 22 июня 2012 года между ООО "Фундаменталика" и муниципальным образованием "Городской округ Щербинка" Московской области были заключены договоры купли-продажи земельных участков, согласно которым их цена составила чуть более двух миллионов рублей. При этом их кадастровая стоимость составляла более 13 миллионов рублей.

В случае признания виновным, Жишко грозит до 10 лет лишения свободы.