11 мая 2017, 13:13

Происшествия

Cледствие по делу Шакро Молодого о вымогательстве завершено

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вымогателям денежных средств предъявлено обвинение в окончательной редакции. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 14 человек.

Члены группировки Шакро Молодого участвовали в перестрелке возле ресторана на Рочдельской улице 14 декабря 2015 года.

Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.

В результате стрельбы пятеро мужчин были ранены, двое из них впоследствии скончались. Буданцеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Восемь участников группировки Шакро Молодого арестованы, двух из них обвиняют в вымогательстве, остальные отрицают знакомство с "вором в законе".

Самого Шакро Молодого задержали в подмосковном особняке 11 июля 2016 года по подозрению в вымогательстве. 8 августа он также стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.

следствие Захарий Калашов Шакро Молодой

