Cледствие по делу Шакро Молодого о вымогательстве завершено

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вымогателям денежных средств предъявлено обвинение в окончательной редакции. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 14 человек.
Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким восемь миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.
В результате стрельбы пятеро мужчин были ранены, двое из них впоследствии скончались. Буданцеву предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. Восемь участников группировки Шакро Молодого арестованы, двух из них обвиняют в вымогательстве, остальные отрицают знакомство с "вором в законе".
Самого Шакро Молодого задержали в подмосковном особняке 11 июля 2016 года по подозрению в вымогательстве. 8 августа он также стал фигурантом уголовного дела об организации преступного сообщества.