Транспортная прокуратура проведет проверку по факту авиакатастрофы в Подмосковье

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Московская транспортная прокуратура проведет проверку по факту столкновения гидроплана Cessna-206 и вертолета Robinson-44 над Истринским водохранилищем, сообщает пресс-служба прокуратуры.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как уточняется, также организован надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту указанного происшествия.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. По данным Росавиации, в гидроплане находились два человека, а на борту вертолета – четверо.

Информация о количестве погибших различается. Вероятно, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек, а не шесть. Четверо, в том числе владелец – в "Робинсоне", и пятеро на борту гидросамолета.

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла на высоте 50-70 метров. По некоторым данным, вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".