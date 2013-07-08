"Оборонсервис" получал заказы в обход закона - Счетная палата

Фото: ИТАР-ТАСС

ОАО "Оборонсервис" участвовала в тендерах на утилизацию снарядов, не имея на это разрешения. По данным Счетной палаты, подконтрольная Минобороны фирма получала заказы в обход закона.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СП, "Оборонсервис" с дочерними фирмами "фигурирует среди недобросовестных участников целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы".

Так, компания получила контракт на утилизацию боеприпасов, которые превышал сумму в 900 миллионов рублей. При этом после распределения заказов около 100 миллионов "Оборонсервис" оставил себе.

Напомним, в октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества при реализации недвижимости, акций и земельных участков, принадлежащих ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Минобороны России.

В ходе расследования выяснилось, что в результате мошенничества были незаконно проданы три здания в центре Москвы и земельный участок, который они занимали.

По версии следствия, общий ущерб от мошенничества превысил 3 миллиарда рублей.

В ходе расследования на допрос вызван экс-министр обороны Анатолий Сердюков, до недавнего времени занимавший пост руководителя совета директоров "Оборонсервиса".