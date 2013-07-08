Завершено расследование дела о ДТП на улице Хачатуряна

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела по факту ДТП на улице Хачатуряна. Авария, в результате которой погибла 26-летняя девушка, произошла 6 октября 2012 года

Напомним, водитель автомобиля Mercedes сбил девушку, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, и скрылся с места происшествия. По сообщениям ряда СМИ, за рулем иномарки находился сотрудник секретариата Совета генпрокуроров стран СНГ Замир Абдулкеримов. При этом он рассказал полиции, что за 5 минут до трагедии продал свой автомобиль случайному прохожему возле продуктового киоска.

Подозреваемого задержали 30 января, а 1 февраля решением Тверского суда он был заключен под стражу на два месяца. Ему предъявили обвинение по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление в опасности".

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, после ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.