Замначальника ФСИН по Ленобласти подозревают в организации убийства коллеги

Фото: m24.ru/Александр Авилов

причиной покушения на подполковника ФСИН Николая Чернова стал служебный конфликт. В преступлении подозревается заместитель начальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

По словам представителей ведомства, в результате затяжного конфликта Моисеенко привлек своего знакомого Сабира Садыков в качестве исполнителя убийства.

Покушение произошло 2 марта – Чернов был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. От полученных травм он скончался во вторник, 7 марта. Садыков выстрелил в него не менее шести раз.

Заказчика убийства Моисеенко арестовали сроком на два месяца. Вместе с ним 5 марта под стражу взяли и непосредственного исполнителя.