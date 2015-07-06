Задержан москвич, выкинувший девушку и ее собаку из окна

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В Москве задержали мужчину, который подозревается в том, что выкинул 16-летнюю девушку и ее собаку с седьмого этажа жилого дома, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, мужчина 35 лет во время ссоры с несовершеннолетней девушкой 1999 года рождения, возникшей на почве личных неприязненных отношений, толкнул ее в окно с высоты седьмого этажа", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

Но это не остановило мужчину, затем он схватил собаку, принадлежавшую потерпевшей, и тоже выбросил животное с седьмого этажа. В скором времени задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на Бирюлевской улице. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Девушку с многочисленными травмами обнаружили прохожие. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, в начале июня на Братиславской улице женщина выбросила из окна многоэтажки своего двухлетнего сына. При падении с шестого этажа ребенок получил многочисленные травмы. По дороге в медучреждение малыш скончался. Позже полицейские задержали виновницу происшествия. Ее поместили в психиатрическую лечебницу