СК возбудил дело по факту массового избиения столичной школьницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения несовершеннолетней группой школьниц в лесополосе в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Уголовное дело возбуждено по поручению руководителя ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова по статье "Истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего".

По версии следствия, группа школьниц на почве личной неприязни жестоко избила свою сверстницу в лесополосе, нанеся ей множественные удары по жизненно важным органам. Кроме того, следователи располагают информацией о том, что при избиении присутствовали молодые люди, снимавшие видео, попавшее в соцсети.

В настоящее время следователи устанавливают личности участников и очевидцев конфликта.