04 августа 2016, 22:24

Происшествия

В Раменском районе незаконно содержали особо ценных диких животных и птиц

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно содержал особо ценных диких животных и птиц в Раменском районе, сообщает Агентство "Москва".

Как отмечается в сообщении, эти животные принадлежат к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами России.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета осматривают территорию земельного участка, на котором обнаружены различные животные, среди которых балобаны. Это вид хищных птиц семейства соколиных, который относится к особо ценным диким животным, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ.

Проверяется причастность к данному преступлению группы граждан, занимающихся незаконным оборотом диких животных в Подмосковье.

