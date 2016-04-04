Ространснадзор не выявил серьезных нарушений в деятельности FlyDubai

Эксперты не выявили серьезных нарушений в работе авиакомпании FlyDubai

Ространснадзор не выявил существенных нарушений в деятельности на территории России авиакомпании FlyDubai, самолет которой потерпел крушение в Ростове-на-Дону, сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

"Я могу сказать, что ничего существенного, влияющего на безопасность полетов, пока не выявлено, хотя проверки мы такие проводим. Замечания есть, но они в рабочем порядке", – цитирует его слова МИА "Россия сегодня".

Он добавил, что Ространснадзор усиливал проверки в отношении всех низкокобюджетных авиакомпаний.

"В РФ летают 14 лоукостеров, из них 13 иностранных. Мы выявляем какие-то нарушения, но пока они текущие, не связанные непосредственно с безопасностью полетов", – сказал он.

Напомним, в ночь на 19 марта в аэропорту Ростова-на-Дону потерпел крушение пассажирский Boeing-737-800.

По предварительным данным, причиной произошедшего стала плохая видимость в аэропорту. В Ростове-на-Дону ночью шел дождь со снегом и стоял туман при слабоотрицательных температурах. Непогода сопровождалась сильным ветром. Не исключаются также и версии ошибки пилотов.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", бывший пилот авиакомпании FlyDubai рассказал в интервью телеканалу RT о чрезмерных нагрузках летчиков. Он сообщил, что ему удалось достать расписание второго пилота, выполнявшего рейс 981, согласно которому он работал 11 дней подряд за исключением одного дня – 15 марта.

Boeing-737-800 возвращался из Дубая. На борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Самолет принадлежал авиакомпании Flydubai.