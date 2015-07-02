Форма поиска по сайту

Новости

02 июля 2015, 20:02

Происшествия

Экс-главу "Роснанотеха" Меламеда задержали по делу о растрате

Экс-руководитель корпорации "Роснанотех" ("Роснано") Леонид Меламед был задержан по делу о растрате 300 миллионов рублей. По делу также проходит бывший финдиректор корпорации Святослав Пануров, сообщает ТАСС.

"В настоящее время Меламед задержан, другой фигурант дела – Пануров – не задерживался", – сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, поэтому в итоге число фигурантов дела может вырасти.

Ранее сообщалось, что Святослав Пануров и Леонид Меламед обвиняются по статьями "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Само дело было возбуждено еще осенью 2012 после недобросовестно проведенного тендера. Тогда с его "победителем" был заключен заранее невыгодный для госкорпорации договор на оказание услуг.

В результате "Роснано" был причинен материальный ущерб на сумму около 300 миллионов рублей.

