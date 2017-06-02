Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня 2017, 10:36

Происшествия

Задержанные в столице боевики ИГ готовили взрыв на "Теплом Стане"

Четверо участников запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", задержанных в столице 25 мая, готовили взрыв на станции метро "Теплый Стан", сообщает "Коммерсантъ".

Такие сведения получила ФСБ в ходе допроса. Также целью должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры [не верящие в Аллаха – прим. ред.]". Таким образом террористы планировали сорвать проведение в столице Кубка конфедераций по футболу.

Теракт должен был произойти в пятницу вечером, когда на станции многолюдно. После основного взрыва нападавшие планировали использовать гранаты и автоматы – позже оружие нашли в одной из квартир. Также террористы планировали снимать атаку на видео, а запись показать кураторам из ИГ.

Операция по задержанию боевиков прошла одновременно по трем адресам в Ново-Переделкине. В частности, одна из квартир стала цехом по производству взрывных устройств – там были найдены емкости для производства инициирующей взрывчатки, провода и поражающие элементы. Террористы уже успели изготовить одну бомбу, замаскированную под огнетушитель. В действие она приводилась дистанционно, с помощью дверного радиозвонка. Такое же устройство взорвалось 3 апреля в петербургском метро.

Инструкции фигуранты дела получали из Турции через Telegram. Организатор обещал им передать после атаки через "доверенных лиц" новые документы, деньги и билеты, но на самом деле им отвели роль смертников.

История вопроса

25 мая стало известно о задержании в столице четверых предполагаемых членов террористической организации. Группой руководили с территории Сирии, куда они должны были уехать после атаки.

В ходе обысков была обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, готовое к применению взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

Фигуранты – предполагаемые участники "Исламского государства" – частично признали свою вину. Они уже арестованы.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/291]Как правильно действовать при угрозе теракта[/URLEXTERNAL]

следствие теракты допросы Теплый стан

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика