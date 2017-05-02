Ребенок подорвался на мине в Забайкалье

Фото: Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Десятилетний ребенок погиб Забайкальском крае, подорвавшись на мине, которую незаконно хранил его отец, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Мужчина еще в 2014 году нашел 55 боеприпасов. Свою находку он держал на животноводческой стоянке, расположенной в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. 1 мая произошла детонация одного из устройств.

В результате инцидента мальчик получил множественные телесные повреждения, в результате чего скончался в больнице. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконные приобретение и хранение боеприпасов" и "Причинение смерти по неосторожности".

Взрывные устройства изъяты с места происшествия. Экспертам предстоит выяснить, почему сдетонировал боеприпас.