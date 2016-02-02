Предполагаемые торговцы спайсом в метро предстанут перед судом

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Пресненский районный суд рассмотрит уголовное дело 12 членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении названы имена обвиняемых. Это Андрей Шкарупин, Александр Шестов, Сергей Чижиков, Денис Иванеев, Дмитрий Заболотников, Игорь Антипов, Ростислав Андреев, Николай Кузнецов, Алексей Верушкин, Максим Парфенов, Александр Царьков и Надежда Анопочкина.

По версии следствия, в декабре 2013 года Шкарупин совместно с Шестовым, Царьковым и Парфеновым создали преступное сообщество для сбыта курительных смесей на территории станций Кольцевой и Сокольнической линий московского метрополитена.

С декабря 2013 года до октября 2014 года они привлекли остальных участников группировки, которые выступали в качестве распространителей и перевозчиков наркотиков.

При этом Заболотников охранял сбытчиков и вырученные деньги, а Анопочкина обрабатывала заказы от потребителей.

Деятельность наркоторговцев была пресечена в октябре 2014 года, когда было задержано большинство ее участников и организаторов. Сейчас все обвиняемые содержатся под стражей.