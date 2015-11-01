Зону поиска на месте крушения А321 на Синае расширили до 16 км

Спасатели расширят зону поиска жертв крушения А321 на Синае

Российские спасатели осмотрят место крушения А321 в Египте на площади порядка 16 квадратных километров, сообщил представитель МЧС на селекторном совещании в министерстве в воскресенье.

"Межведомственная рабочая группа под руководством главы МЧС Владимира Пучкова работает непосредственно на месте падения аэробуса, – отметил представитель ведомства. – Утверждены правила работ, принято решение по сплошному прочесыванию района поиска на площади более 16 квадратных километров".

Ранее агентство "Франс Пресс" сообщало, что спасатели нашли тело трехлетнего ребенка в районе, отдаленном от основного места крушения российского авиалайнера Airbus А321 на Синайском полуострове.

"Мы нашли трехлетнюю девочку в восьми километрах от основного места крушения самолета", – цитирует информагентство офицера армии Египта, который участвует в поисковых работах.

Обломки российского А321, разбившегося на Синае, разбросаны в радиусе 30 квадратных километрах от места ЧП.

Ночью в Каир прилетели более 80 российских специалистов. Они привезли с собой автотранспорт и все необходимое оборудование и снаряжение, которое позволяет работать в автономном режиме. Спасатели МЧС одной колонной отправились на место катастрофы.

Первый спецборт МЧС России с телами погибших при крушении самолета авиакомпании "Когалымавиа" прилетит в Россию предстоящей ночью. Такие данные озвучил заместитель главы МЧС.

По данным Минтранса России, "черные ящики" разбившегося А321 имеют лишь небольшие повреждения. Их расшифровка, возможно, будет проведена в Египте.

Следователи продолжают опрашивать родственников погибших. Они признаны потерпевшими по уголовным делам, которые были возбуждены по факту авиакатастрофы.

Хронология событий после крушения Airbus A321 в Египте

Напомним, 1 ноября 2015 года в России объявлен днем траура в связи с катастрофой российского самолета, произошедшей в Египте. Соответствующий указ накануне подписал Владимир Путин.

"В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги России. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Правительству России совместно с органами государственной власти субъектов принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus-321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

Официальные версии о том, что послужило причиной крушения российского лайнера, еще не озвучивались. Однако уже сообщалось о технических неполадках самолета: до взлета экипаж жаловался на проблемы с двигателем, а после – с радиостанцией.

Ассоциация туристических операторов России опубликовала список членов экипажа и пассажиров лайнера А-321, рухнувшего в Египте. Всего на борту воздушного судна находились 224 человека: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. При этом посольство России в Египте сообщило, что на борту было не 217, а 212 пассажиров.

Копия перечня погибших доступна по ссылке.