СК начал проверку сведений о рабском труде на Иркутской лесопилке

Фото: m24.ru/Иван Носатов

Следователи начали проверку сообщений в СМИ о записке в стройматериалах из Иркутской области с призывом о помощи, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Стройматериалы прибыли из города Братск. Записку с текстом "Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек (m24.ru – орфография сохранена)" нашел житель подмосковного Серпухова.

Следователям предстоит определить, где находится эта лесопилка, а затем совместно с полицейскими осмотреть ее помещения, опросить руководство и сотрудников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.