В Зеленограде построена новая подстанция "скорой помощи"

ИТАР-ТАСС

В Зеленоградском административном округе столицы завершено строительство подстанции "скорой помощи" на 20 машин. Здание располагается по адресу: район Крюково, ул. Александровка, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Заказчиком данного строительства является ОАО "Зинвест", генподрядчиком ООО "Альтстрой". В настоящее время строительно-монтажные работы завершены. Устраняются незначительные замечания Мосгосстройнадзора и эксплуатирующей организации", - говорится в сообщении.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

Как отмечает Инфопортал Зеленограда, площадь застройки - 1360 кв. метров, почти третью ее часть займет подземный гараж на 20 автомобилей. "Мощность" подстанции составит 75-120 тысяч выездов в год.