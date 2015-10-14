Шесть кадетов госпитализированы после поджога дымовой шашки

Шесть кадетов были доставлены в детскую городскую больницу имени Филатова с отравлением угарным газом, сообщили m24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения. Всего после подрыва дымовой шашки в одном из помещений школы-интерната "Навигационная школа" на улице Кастанаевская за помощью обратились 14 подростков. Восемь из них получили медпомощь на месте.

"На место происшествия выезжало три бригады "скорой помощи", а также одна карета экстренной медицинской помощи. В результате подрыва дымовой шашки было 14 пострарадавших, восемь кадетов обслужили на месте, остальные были направлены в больницу имени Филатова на стационарное лечение", – отметили в депздраве.

Представитель департамента подчеркнул, что первичная информация о том, что отравление было вызвано газовым баллоном не подтвердилась – школьники отравились именно дымовой шашкой.

По предварительным данным, один из учащихся поджег дымовую шашку в одном из помещений школы-интерната расположенной на Кастанаевской улице. В результате задымления многие школьники обратились за помощью к медикам.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту задымления.

Ранее m24.ru сообщало, что задымление в школе-интернате на улице Кастанаевская могла устроить группа учащихся, которая должна была писать контрольную по математике.

Установлено, что непосредственно перед задымлением в помещение туалета вошла группа учащихся из класса, который на следующем уроке должен был писать контрольную работу по математике.