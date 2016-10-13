Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 21:51

Безопасность

Женщину в Москве травмировал баллон с воздухом для аквариуама

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Женщина в Москве получили травмы в результате разгерметизации баллона с воздухом для аквариума, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Лескова, дом № 8 на северо-востоке Москвы. Из-за разгерметизации баллона разбились стекла аквариума, рядом с которым находилась женщина.

Хозяйку квартиры осмотрели прибывшие на место ЧП врачи "скорой помощи".

Ранее в некоторых СМИ сообщили о взрыве в квартире по указанному адресу. В МЧС информацию опровергли.

Сайты по теме


скорая помощь ЧП аквариум

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика