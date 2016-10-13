Женщину в Москве травмировал баллон с воздухом для аквариуама

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Женщина в Москве получили травмы в результате разгерметизации баллона с воздухом для аквариума, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Инцидент произошел в квартире по адресу: улица Лескова, дом № 8 на северо-востоке Москвы. Из-за разгерметизации баллона разбились стекла аквариума, рядом с которым находилась женщина.

Хозяйку квартиры осмотрели прибывшие на место ЧП врачи "скорой помощи".

Ранее в некоторых СМИ сообщили о взрыве в квартире по указанному адресу. В МЧС информацию опровергли.