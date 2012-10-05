Неотложная медицинская помощь

Скорую медицинскую помощь можно вызвать по телефону 03, с мобильного телефона – 030.

При вызове врача необходимо уточнить, сколько именно человек пострадало – для выезда нужного количества бригад. Также по возможности перечислить все симптомы, внешние признаки, указать хронологические рамки болезни или травмы.

Важно ответить на все вопросы диспетчера – это нужно для врача, чтобы он успел составить примерный диагноз еще до прибытия на место.

На случай, если "скорая" заберет в стационар на обследование или лечение, нужно приготовить:

• средства гигиены

• сменная одежда, полотенца, нижнее белье

• особые лекарства, которые может принимать больной и которых может не оказаться в больнице

• документы, мобильный телефон

• деньги (на случай, если придется возвращаться из стационара одному)