Скинхеды избили актера Театра.doc возле станции метро

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возле станции метро "Перово" группа скинхедов напала на актера Театра.doc Абдула Бекмамадова. Злоумышленники избили свою жертву и скрылись.

"Били целенаправленно – нерусских", - рассказал художественный руководитель театра, режиссер Михаил Угаров.

После нападения Бекмамадов все же вышел на сцену, где играл в спектакле с перевязанной головой. Медики наложили пострадавшему шесть швов, сообщает "Интерфакс".

"Он очень этого стеснялся, извинился перед публикой за свой вид, и сказал, что сам виноват - расслабился, потому что в последнее время все у него хорошо было", - добавил Угаров.

Абдул Бекмамадов является гражданином Таджикистана. В Театре.doc он задействован в спектакле "Акын-опера".