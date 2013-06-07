Новые арт-объекты украсят парк Горького

Фото: m24.ru

В парке Горького появились новые необычные арт-объекты в рамках сотрудничества с различными странами. Там уже установили арт-скамейки лилового и сиреневого цвета.

Они были выбраны креативным отделом парка так, чтобы это не отвлекало внимание посетителей и чтобы удобно было сидеть, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор парка Ольга Захарова.

По ее словам, арт-скамейки могу перемещаться в разные места, а появились они благодаря сотрудничеству парка Горького с Веной.

Кроме того, парк Горького взаимодействует с различными посольствами. Совместно с институтом Гете будет установлена исчезающая стена, на ней будут сделаны интересные надписи различных ученых. Каждый человек сможет взять понравившуюся частичку этой стены. Таким образом, стена через какой-то момент исчезнет, рассказала Захарова.