Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2013, 18:24

Город

Новые арт-объекты украсят парк Горького

Фото: m24.ru

В парке Горького появились новые необычные арт-объекты в рамках сотрудничества с различными странами. Там уже установили арт-скамейки лилового и сиреневого цвета.

Они были выбраны креативным отделом парка так, чтобы это не отвлекало внимание посетителей и чтобы удобно было сидеть, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" директор парка Ольга Захарова.

По ее словам, арт-скамейки могу перемещаться в разные места, а появились они благодаря сотрудничеству парка Горького с Веной.

Кроме того, парк Горького взаимодействует с различными посольствами. Совместно с институтом Гете будет установлена исчезающая стена, на ней будут сделаны интересные надписи различных ученых. Каждый человек сможет взять понравившуюся частичку этой стены. Таким образом, стена через какой-то момент исчезнет, рассказала Захарова.

скамейки ЦПКиО имени Горького артобъекты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика