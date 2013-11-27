За пропаганду жестокого обращения с животными будут наказывать рублем

Фото: ИТАР-ТАСС

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает введение системы штрафов относительно лиц, пропагандирующих жестокое обращение с животными, в том числе в СМИ и интернете. Соответствующий документ был размещен в базе данных Госдумы в среду, 27 ноября.

Так, за пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными граждан будут штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо денежного штрафа предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, говорится в законопроекте.

За производство, показ и распространение подобных материалов, в том числе и с помощью СМИ, предусмотрены штрафные санкции для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - 1 миллион рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что неограниченный доступ к подобным материалам влечет за собой падение общественной морали и нравственности, а также оказывает отрицательное влияние на психику человека.

Проектом предлагается также закрепить и новый повод для включения в список запрещенных сайтов, а также интернет-страниц, на которых опубликована информация о жестоком обращении с животными.

Данный законопроект был внесен Законодательным собранием Санкт-Петербурга.