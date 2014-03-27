Тысячу неисправных автобусов нашли за три дня инспекторы ДПС

Фото: gibdd.ru/r/77/news/

Сотрудники ГИБДД в ходе операции "Автобус" с 24 по 26 марта выявили больше тысячи машин, эксплуатируемых с неисправностями.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, эксплуатацию 200 автобусов запретили, с них сняли номерные знаки. Кроме того, 156 автобусов работали в Москве с нарушением предельного уровня содержания вредных веществ, а 15 машин не прошли техосмотр.

Всего было составлено 28 административных протоколов за неуплату штрафа в срок, 10 - за выезд автобуса на встречную полосу и пять - за управление автобусом в нетрезвом состоянии.

Также были привлечены к ответственности 87 должностных лиц и 1 юридическое лицо, а 25 иностранных водителей, как оказалось, находятся в городе незаконно.

Всего в период проведения операции было проверено почти 11 тысяч автобусов, полицейские выявили 6 тысяч нарушений ПДД, больше тысячи из которых связаны с нарушением правил перевозки пассажиров.