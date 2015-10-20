Действующие штрафы за тонировку стекол не останавливают водителей – депутат

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате повысить штрафы за тонированные стекла автомобилей в три раза – до 1,5 тысячи рублей. Согласно законопроекту, за повторное нарушение водителя могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков считает, что действующие штрафы в размере 500 рублей не мешают водителям незаконно тонировать стекла.

"Когда мы отменили снятие номеров за тонированные стекла, люди пошли на станции тезхобслуживания. По данным МВД и экспертов, спрос на тонировку возрос в три раза. Мы вынуждены усиливать санкции, ведь существующий штраф людей не останавливает.

В условиях непогоды и плохой видимости чрезмерная тонировка, не соответствующая стандартам и регламенту безопасности колесных транспортных средств, является сопутствующим поводом для возникновения ДТП. Отсюда вытекают те штрафы, которые сейчас пройдут первой чтение в нижней палате", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Депутат – об изъятии прав за тонировку стекол

Депутат добавил, что тем, у кого стекла затонированы по закону, то есть лобовое и боковые стекла прозрачные, беспокоиться не стоит.

Напомним, сейчас штраф за тонировку стекол в машине составляет 500 рублей. Заклеивать пленкой передние стекла автомобилей запретили в 2010 году.

В августе в Госдуме предлагали лишать прав за использование ксеноновых фар. Предполагалось, что сотрудники ГИБДД будут вычислять такие фары с помощью специальных приборов.