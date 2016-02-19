Крупные поисковые системы оштрафованы за незаконную рекламу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Компании Google и Mail.ru должны выплатить штраф за нарушение рекламного законодательства, сообщает пресс-служба столичного управления антимонопольной службы.

Google оштрафован московским УФАС на 150 тысяч рублей, Mail.ru – на 100 тысяч рублей. В сервисах Google AdWords и myTarget распространялась реклама вкладов компании "РУСКРЕДИТ", у которой не было лицензии Центробанка РФ на осуществление банковских операций.

Согласно закону о рекламе, объявления такого содержания можно давать только при наличии специальных разрешений. Поисковики, будучи распространителями, имели возможность контролировать рекламные объявления и несли за них ответственность. В связи с тем, что корпорации не предприняли необходимых мер, они будут вынуждены заплатить штраф.