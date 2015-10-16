Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 70 нелегальных автобусных маршрутов ликвидированы в столице в 2015 году. Как сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок", по сравнению с прошлым годом их число выросло на 14 процентов. Тогда перевозчиков удалили с 64-х маршрутов.

В 2015 году на недобросовестных перевозчиков наложили 12 848 штрафов на сумму более 332 миллионов рублей.

Самое частое и опасное для пассажиров нарушение ‒ перевозки по незарегистрированным маршрутам. Перед тем, как как внести в реестр новый маршрут, специалисты департамента транспорта просят компанию подтвердить возможность организации безопасных и комфортных рейсов. Однако, чтобы не предоставлять документы, некоторые предприниматели предпочитают оставаться в тени и работать без разрешения.

Водители-нелегалы нередко выбирают маршруты, непригодные для движения автобусов. При этом фактическое время отправления и прибытия у таких перевозчиков часто не соответствует заявленному расписанию. Кроме того, "нелегалы" часто паркуют автобусы во дворах жилых домов, чем создают неудобства москвичам.

Но самое главное, что такой перевозчик не несет ответственности за пассажиров, которые не защищены законодательно. Если есть претензии к условиям перевозки, предъявлять их просто некому. Также водители нелегальных автобусов зачастую не проходят медицинский осмотр, и неизвестно, в каком состоянии они выходят в рейс. А подвижной состав таких компаний может годами не проходить техническое обслуживание.

Отличить официального перевозчика от "нелегала" несложно. Так, в салоне легального перевозчика всегда должна находиться карточка с указанием названия предприятия, имени руководителя, водителей автобуса, а также их контактные данные.

Напомним, в июле Мосгордума приняла закон, по которому штрафы для нелегальных перевозчиков увеличиваются в 10 раз – с 50 до 500 тысяч рублей. Штрафы введены за перевозки автобусами по маршрутам, не зарегистрированным в установленном правительством Москвы порядке.

Водители будут платить штраф в размере 4 тысяч рублей, должностные лица – 30 тысяч, а юрлица – 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения придется заплатить 5 тысяч, 50 тысяч рублей и один миллион рублей соответственно.

Кроме того, перевозки с нарушением заранее установленного маршрута также будут караться штрафом в одну или две тысячи рублей. Согласно пояснительной записке, "принятие закона позволит снизить случаи осуществления нелегальных пассажирских перевозок, создающих угрозу жизни и здоровью пассажиров".