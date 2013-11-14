Полиция поможет Роспотребнадзору в борьбе с курильщиками – Якунин

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские готовы оказывать помощь Роспотребнадзору в борьбе с курильщиками, нарушающими правила курения в общественных местах. Об этом заявил глава московской полиции Анатолий Якунин.

"Полиция готова оказывать помощь Роспотребнадзору, но так сказать на последнем рубеже. Например, если граждане, которые нарушили порядок курения, злостно уклоняются от законных требований сотрудников Роспотребнадзора. В этом случае полицейские будут принимать все необходимые меры. Но у полиции много своих более важных задач, в частности, раскрытие убийств, грабежей и т.д. Мы не можем все это бросить и заниматься только курильщиками", - приводит его слова ИТАР-ТАСС.

15 ноября курильщиков начнут штрафовать. Штраф за продажу табачной продукции несовершеннолетним составит от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 30 до 50 тысяч - для должностных и от 100 до 150 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, воздержаться от курения необходимо на детских площадках. Нарушение этого запрета будет наказываться штрафом от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Демонстрация табачных изделий и их курения в детском кино повлечет штрафы от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей - для юридических. Штрафы за демонстрацию сигарет или процесса курения в "обычных" (не детских) художественных фильмах составят теперь от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 170 тысяч - юридическим.

Исключение составят только случаи, когда курение "является неотъемлемой частью художественного замысла".