Штраф за ношение оружия в состоянии опьянения составит до 15 тыс. руб.

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая внесла в Госдуму поправки в закон, ужесточающие ответственность за использование оружия в состоянии опьянения.

Поправки также предусматривают повышение возрастного порога для продажи оружия с 18 лет до 21 года, передает РИА Новости.

Согласно анализу полицейской статистики, почти 25% преступлений, связанных с неправомерным использованием оружия, совершается в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Новая инициатива предлагает запретить ношение огнестрельного оружия на территории образовательных, медицинских учреждений, в пунктах общественного питания, реализующих алкогольную продукцию.

Наказание за нарушение закона предусматривает штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года и от 1 года до 2 лет соответственно.

МВД высказалось за ужесточение правил оборота оружия после бойни в московской компании, которую устроил "русский Брейвик" - 29-летний юрист Дмитрий Виноградов.

По данным ведомства, в 2011 году было совершено 6,8 тысяч преступлений с использованием оружия. Наибольшее количество таких преступлений отмечается в Дагестане (593), Свердловской области (528), Санкт-Петербурге (377), Москве (280), Ставропольском крае (222).