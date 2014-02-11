Власти Подмосковья готовы помочь столице с перевозкой жителей региона

Фото: m24.ru

Власти Подмосковья в случае необходимости готовы помочь Мосгортрансу с перевозкой пассажиров региона, сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

"Органы исполнительной власти Московской области и Москвы прекрасно дают себе отчет в объемах перевозок и в потребности столицы в рабочей силе и налогоплательщиках, которые едут в Москву из области. Поэтому я думаю, что ничего экстраординарного не случится, и работа будет организована в обычном формате", - отметил он.

По словам Зайцева, уже достигнуты предварительные договоренности о выдаче совместных разрешений на курсирование автобусов Мосгортранса и Мострансавто по совместным маршрутам и осталось только оформить необходимые документы. "Когда документы оформлены нормально, мы не применяем никакую практику взимания штрафов", - добавил министр.

Ранее в Мосгортрансе сообщили о возможной отмене с 1 марта маршрутов общественного транспорта из столицы в Подмосковье. Это связано с штрафами, которые водители получают из-за отсутствия маршрутных карт. Так, с октября 2013 года в их адрес были начислены штрафные санкции на 40 миллионов рублей. Причем процедура получения таких карт до сих пор не прописана и водители просто не могут их получить.

"Мы ведем переговоры с правительством региона и министерством транспорта и прилагаем все усилия для разрешения конфликта", - рассказала глава пресс-службы Мосгортранса Мария Рыбкина.

На сегодняшний день между Москвой и областью курсируют 74 маршрута, ежедневно ими пользуются более 260 тысяч пассажиров, около половины из которых - льготники.

Отметим, что одни из самых загруженных рейсов из Москвы - в Реутов, Красногорск, Балашиху, Химки, Одинцово, Домодедово, Люберцы и Наро-Фоминск.