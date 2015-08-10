Росавиация предлагает увеличить штрафы за нарушение летных правил

Девять человек погибли в авиакатастрофе на Истринском водохранилище

В Росавиации всерьез задумались об ужесточении наказания за нарушения правил использования воздушного пространства. Эксперты предлагают ужесточить также порядок выдачи летных удостоверений, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас такие штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц. В Росавиации просят пассажиров сверять документацию на полеты, перед тем, как сесть в частный самолет.

Напомним, в минувшую субботу над Истринским водохранилищем произошла авиакатастрофа. Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Ранее была названа основная версия причины авиакатастрофы. По мнению специалистов столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено.

Спасатели обнаружили девять тел погибших. Еще одного человека разыскивают спасатели. Также было установлено, что разбившимся над Истринским водохранилищем вертолетом Robinson-44 управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

В числе погибших – трое детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.