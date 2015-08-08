Изменились правила эвакуации автомобилей

С 8 августа начали действовать новые правила эвакуации автомобилей. Теперь забрать машину на штрафстоянку из-под запрещающих знаков можно только в случае, если на знаке установлена табличка "Работает эвакуатор".

Если авто стоит под знаком "Стоянка запрещена" или "Остановка запрещена", но табличка "Работает эвакуатор" отсутствует, то эвакуировать его не имеют право.

Для случаев, когда запрещающего знака вообще нет, но машина припаркована с нарушением (например, стоит на тротуаре, на остановке или во втором ряду), эвакуация разрешена, как и раньше.



Штраф за неправильную парковку в Москве и Санкт-Петербурге составляет 3000 рублей. Эвакуация автомобилей в столице платная. В зависимости от типа транспортного средства сумма варьируется от 3000 рублей до 47000 рублей.

В июне начали действовать поправки, согласно которым эвакуация начинается с момента начала движения спецтранспорта. Автомобиль не будут перемещать, если водитель машины находится на месте нарушения и может его устранить.

Также авто начали эвакуировать со стоянок для инвалидов. Если такое парковочное место автовладелец занял неправомерно, то ему выпишут штраф 5 тысяч рублей. Для должностного лица наказание составит 20 тысяч рублей, а если правила парковки нарушило юридическое лицо – 500 тысяч рублей. Машину же переместят на штрафстоянку.

Помимо этого, с начала июня в столице действует упрощенный порядок возвращения денег за неправомерную эвакуацию авто. Ранее средства можно было возместить только в судебном порядке, теперь же автомобилисты смогут получить компенсацию в течение восьми рабочих дней, предоставив нужные документы.

В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) необходимо подать: